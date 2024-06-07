八大龍王 絵画 セット　斎藤ひとり 日本漢方研究所　まるかん　さいとうひとり

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銀座まるかんの八大龍王絵画です。10色の内の7色です。八大龍王様は斎藤一人さんが画家に依頼をし書き下ろしていただいたひとりさん波動入の絵になりますブルーの額縁のみ、割れがあり接着剤でとめています。※A4サイズ斎藤ひとりさんの九字切りの際にスプレーでシュッシュします。商品購入5万以上の特典で頂いたのですが、同じ龍王様がどんどん増えてしまったので出品します。①ロイヤルブルー②紅色③高貴な紫④ドラゴングリーン⑤はなピンク⑥イナズマイエロー⑦玄武ブラック額縁不要の方はお値引いたします。#銀座まるかん#まるかん#齋藤ひとり#斎藤一人#九字切り#八大龍王 斎藤ひとり斎藤一人斉藤ひとり斉藤一人日本漢方研究所 銀座まるかん まるかん絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···宗教・神話主な画材···その他