魔法使い　ドラクエ　フィギュア　陶器製

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商品詳細
ドラゴンクエストの陶器人形、魔法使いです。購入時に入っていた袋のまま保管しておりました。特に目立った汚れやキズはありませんが、自宅保管の古い物ですので気になる方はご遠慮くださいませ。お値段は送料込みで6000円です。メルカリ便(匿名配送)の宅急便コンパクトで発送予定です。宜しくお願いいたします。#ドラゴンクエスト#ドラクエ#フィギュア#魔法使い#まほうつかい#置物DRAGONQUEST人気ゲームタイトル...ドラゴンクエスト
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