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ヤマハ デジタルパーカッション DD-65【スタンド・膝用練習用パッド付き】
商品番号 M71925955688
商品名

ヤマハ デジタルパーカッション DD-65【スタンド・膝用練習用パッド付き】
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHADigitalPercussionDD-65●箱付き●本体●ペダル１・２●スティック（付属品）●スティック（社外品）ヴィックファースVICFIRTHVIC-5B●膝用練習用パッド●アダプター●スタンド●説明書本体パット表面が白くなっていますが動作には問題ありません（写真参照）その為（やや傷や汚れありに設定しています）。本体全ての動作は確認していませんが、殆ど使用せずにいたので問題無いとは思います。こちらはビニール袋に入れて表面を別の段ボールで包んでメルカリ便で発送予定です。
http://narcologia.ru/goods/calling989150.html
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