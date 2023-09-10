杉原元人　日本画　赤城山

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商品詳細
額のサイズは、585×495ミリくらいの大きさです。古いものですので、汚れやシミなどあると思います。額の裏蓋に凹み穴があります。額の汚れはざっと拭いてあります。絵が少しずれているかもです。紐は古いので、安全のために交換をお勧めします
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