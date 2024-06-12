2PMジュノ　韓国ファンサイト制作スローガン

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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます。韓国のファンサイト様のお品物です。1布製 スローガンです。両面です。約60✕約302布製バッグ 横約35㌢✕約41㌢ 袋から出してないので…詳しい事は分かりません! カラーはくすんだブラックです。 3 アクリルキーホルダーです。スローガンの方は写真撮影の為に開封しましたが、使用していません!神経質な方はご遠慮くださいませ!分からない事がございましたらコメントお待ちしています。現時点お値下げ不可です。
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