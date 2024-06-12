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2PMジュノ　韓国ファンサイト制作スローガン
商品番号 S57380821081
商品名

2PMジュノ　韓国ファンサイト制作スローガン
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきまして、ありがとうございます。韓国のファンサイト様のお品物です。1布製　スローガンです。両面です。約60✕約302布製バッグ　　横約35㌢✕約41㌢　袋から出してないので…詳しい事は分かりません!　カラーはくすんだブラックです。　3　アクリルキーホルダーです。スローガンの方は写真撮影の為に開封しましたが、使用していません!神経質な方はご遠慮くださいませ!分からない事がございましたらコメントお待ちしています。現時点お値下げ不可です。
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