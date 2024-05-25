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- Bondia pottly Spain Varansia スペイン製の大型の壺
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商品詳細
こちらは、少しの間だけ飾っていた、大きな壺になります。西洋風のお家や傘立てなんかに良い感じかもと思います。スペイン製で調べてみたら、値段がピンからキリまでございましてよくわからないので価値のわかる方よろしくお願いします。口径約25cm×高さ約60cm状態は目立ったカケやヒビはないように思いますが、長期保管による汚れなどはあると思います。雫みたいに見えるのは柄です。出来るだけ写真をたくさん撮りました。現状のお渡しのため写真にてご確認頂きご購入ください。ceramicpottly骨董古道具アンティークレトロ家電レトロ雑貨昭和レトロレトロ家具ミッドセンチュリー#uncleantique
http://narcologia.ru/goods/appendectomy440753.html
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