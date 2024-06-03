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お買い得です❗️名機です。ナショナルcougar RF-888
商品番号 E83471994003
商品名

お買い得です❗️名機です。ナショナルcougar RF-888
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ナショナルcougarRF888トランジスタラジオ電源コードありません。AM、FM良好です。SWはあまりよくわかりません。一様、スリーバンドです。メーター、ライト点きます。電池で受信確認しました。アンテナも曲がり無しです。肩掛けのベルトはありません。ボリュームに多少のガリありますが安定しています。良い機械です。昔のメイドインジャパンは秀逸です。50年経っても凄いです。
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