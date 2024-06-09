スポード トラップネルスプレイズ カップ\u0026ソーサー spode 英国製 2284

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種類...皿・鉢種類...その他商品名スポードトラップネルスプレイズカップ\u0026ソーサー英国製紅茶カップスポード銅版転写技術の発明と実用化、そしてボーンチャイナの事実上発明から王室御用達となっています。ボーンチャイナの特許は1750年頃別人によって成されていましたが、発明から40年以上安定した生産が出来ずいたのです。それを親子2代にわたる執念が成し遂げたのです。商品説明トラップネル・スプレイズ1983年にリメイクされたパターンです。オリジナルはやや濃い青のトルコ石ブルーのように感じます。サイズ/シェイプカップ高さ5cm 口径9.5cm ソーサー直径13.8cm輸入元希望小売価格材質ボーンチャイナ焼成年状態金彩に擦れのない状態の良いお品です。品質ファーストグレード バックスタンプへのスクラッチはありません