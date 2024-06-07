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【専用】Doug Elliott チューバ マウスピース (3ピース)
商品番号 K86753130637
商品名

【専用】Doug Elliott チューバ マウスピース (3ピース)
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3ピースのF管用マウスピースです。リム、カップが銀メッキ仕上げで、シャンク部分がノーラッカーとなっております。あまり日本には出回ってないものになります。自身が演奏した所、温かみのある音色で特に中音域〜高音の鳴りが特に良い印象でした。以下、サイト引用。(※翻訳機で翻訳したものになります)カップ/あらゆるサイズのチューバのためのミディアム、ソロまたは室内楽に適したマウスピース。シャンク/ほとんどの古いミラフォン184、185、186、188に適合します。他のヨーロッパのチューバにも適合します。アメリカとヨーロッパの中間-複数の角のための万能シャンクとして使用することができます。破損防止のため、発送の際は分解して個々に包んだ状態で発送させていただきます。また、3ピースマウスピースはご使用される内にスクリュー部分が固着して取れない事がある為、お取り扱いにはご注意ください。種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/stealth898776.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture184341.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford479973.html
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