【専用】Doug Elliott チューバ マウスピース (3ピース)

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デニス・ウィック チューバマウスピース Classic GP

3ピースのF管用マウスピースです。リム、カップが銀メッキ仕上げで、シャンク部分がノーラッカーとなっております。あまり日本には出回ってないものになります。自身が演奏した所、温かみのある音色で特に中音域〜高音の鳴りが特に良い印象でした。以下、サイト引用。(※翻訳機で翻訳したものになります)カップ/あらゆるサイズのチューバのためのミディアム、ソロまたは室内楽に適したマウスピース。シャンク/ほとんどの古いミラフォン184、185、186、188に適合します。他のヨーロッパのチューバにも適合します。アメリカとヨーロッパの中間-複数の角のための万能シャンクとして使用することができます。破損防止のため、発送の際は分解して個々に包んだ状態で発送させていただきます。また、3ピースマウスピースはご使用される内にスクリュー部分が固着して取れない事がある為、お取り扱いにはご注意ください。種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピース