新垣結衣 写真集、雑誌セット

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商品詳細
新垣結衣さん写真集と雑誌の4冊セットです。１．YUIARAGAKINYLONJAPANARCHIVEBOOK2010-2019 未開封新品定価8,800円２．GINGER(ジンジャー)2017年8月号 ほぼ新品、付録無し３．VoCE2019年8月号 ほぼ新品、付録有り４．NYLONJAPAN2019年6月号 ほぼ新品、ポスター有りよろしくお願いいたします。#新垣結衣
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