退職した父親が作成した木製の５重塔になります。同じような感じの日本全国の寺や城を作成し、作品展を開いたり、コンクールに出展して入賞しています。一つの作品を作り上げるのに２か月かかります。こちらの商品はばらして発送することになりますが、組手たが難しいようでしたら、本人に組み立てさせに行かせます。こちらの作品について興味持たれたら連絡いただけたうれしいです。値引き対応させていただきます。購入後の、返金返品対応は承っておりません。素材···木彫主題···仏像・神像



手作り木製五重塔 登場! 51.0%OFF www.geyrerhof.com



ki-gu-mi 五重塔 - 小学生 から 大人 まで 楽しめる 木製 3D 立体パズル DIY 工作キット - 男の子 女の子 の 知育玩具 - 立体アート として 大人の プレゼント にも最適な ウッドパズル



Robotime 立体パズル 木製パズル 3dパズル 工作キット DIY クラフト 模型製作キットおもちゃ 知育玩具 子供 大人 ギフト 誕生日 クリスマス プレゼント 最高の贈り物 法隆寺 五重の塔



手作り木製五重塔 登場! 51.0%OFF www.geyrerhof.com



１/７５興福寺五重の塔 – ウッディジョー



手作り木製五重塔 登場! 51.0%OFF www.geyrerhof.com



手作り木製五重塔-



手作り木製五重塔 登場! 51.0%OFF www.geyrerhof.com



手作り木製五重塔 登場! 51.0%OFF www.geyrerhof.com



ＴｏｙＢｏｘ 法隆寺五重塔 木製模型



ウッディジョー 1/75 興福寺 五重塔 木製模型 組立キット



五重塔、日中パビリオンの模型、中国のタクシーの模型、家と庭の装飾モデル シーンを組み立てる



m2-366【欅 手造り 五重塔】木製 けやき ライト付 和風 インテリア ...



手作り木製五重塔 登場! 51.0%OFF www.geyrerhof.com



DIY つくるんです! つくろう!3Dウッドパズル 五重塔 TGN02【日本語説明 ...