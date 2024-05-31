パトリック ジャナン オムス　【直筆エディションナンバー入り】20/60

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PatrickJANNINOMS(パトリックジャナンオムス)フランスの建築・膨刻・版画家1944年にパリで生まれ、17歳でパリのエコール国立デザール芸術大学に入学し、そこで学術的、現代的なドローイング、絵画、膨刻の教育を受ける。卒業後、彼女は建築家のために壁画とタピストリーを学ぶ。これらの芸術は、今後彼女のすべての作品の基礎になっている。【エディション】20/60《商品状態》・シートになみうち、わずかなシミがございます。（シートに裏打ちあり）・額に傷（アクリル面含む）裏面に経年変化がございます。画像のご確認をお願いいたします。#絵画 #美術 #版画 #銅版画 #エッチング #シルクスクリーン #リトグラフ #インテリア #アート #現代アート #おしゃれ #ヴィンテージ #ディスプレイ #フランス