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パトリック ジャナン オムス　【直筆エディションナンバー入り】20/60
商品番号 E61575845045
商品名

パトリック ジャナン オムス　【直筆エディションナンバー入り】20/60
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PatrickJANNINOMS(パトリックジャナンオムス)フランスの建築・膨刻・版画家1944年にパリで生まれ、17歳でパリのエコール国立デザール芸術大学に入学し、そこで学術的、現代的なドローイング、絵画、膨刻の教育を受ける。卒業後、彼女は建築家のために壁画とタピストリーを学ぶ。これらの芸術は、今後彼女のすべての作品の基礎になっている。【エディション】20/60《商品状態》・シートになみうち、わずかなシミがございます。（シートに裏打ちあり）・額に傷（アクリル面含む）裏面に経年変化がございます。画像のご確認をお願いいたします。#絵画　#美術　#版画　#銅版画　#エッチング　#シルクスクリーン　#リトグラフ　#インテリア　#アート　#現代アート　#おしゃれ　#ヴィンテージ　#ディスプレイ　#フランス
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