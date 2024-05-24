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掛け軸、松平定信公‥名号一行書‥仏教
商品番号 L17207480333
商品名

掛け軸、松平定信公‥名号一行書‥仏教
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 23,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

経年による若干のシミがございます。合わせ箱。松平定信、号楽翁‥幅39.5センチ長さ190センチ
http://narcologia.ru/goods/moisture489269.html
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