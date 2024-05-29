【開封品】シャイニングブレイド 紅蓮の演舞サクヤ mode:クリムゾン

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【商品名】 シャイニングブレイド紅蓮の演舞サクヤmode:クリムゾン［コトブキヤ］【商品の状態】 開封品【商品説明】 コレクション整理のため出品します。 中古で購入後、一度だけ箱から出しましたが飾ることなく棚の肥やしになっていました。 商品を保護しているビニールも外れていないためほぼ未使用の状態となります。 趣味縮小で整理を行っているためほしい方へお譲りします。 第三者の手に渡った商品でありますので、その辺をご理解頂ける方のみご購入お願い致します。 基本的に値下げ要求きましてはお応えできません。#PlaystationPotable#PSP#ShainingBlade#Tony