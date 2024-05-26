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新品未開封品　フィギュアーツ アイアンマン マーク22 ホットロッド
商品番号 V29842299175
商品名

新品未開封品　フィギュアーツ アイアンマン マーク22 ホットロッド
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 4,725 円
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商品詳細

S.H.フィギュアーツアイアンマンマーク22ホットロッド(MARVELAGEOFHEROESEXHIBITION大阪会場限定)#BANDAISPIRITS#『アイアンマン』シリーズマーベルコミック#アイアンマン#S_H_フィギュアーツアイアンマンマーク22ホットロッド_MARVELAGEOFHEROESEXHIBITION大阪会場限定_新品未開封品です。プレミアムバンダイ抽選で当選した商品で今では貴重なものかと思われます。
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