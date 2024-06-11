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書道具　雲龍刻　端渓硯　唐木箱付　V　4796
商品番号 I50676093088
商品名

書道具　雲龍刻　端渓硯　唐木箱付　V　4796
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 6,486 円
在庫状況 あり

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商品詳細

硯の大きさ　厚さ1.7約cm　幅約12.7cm×約8.5cm重さ約455ｇ土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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