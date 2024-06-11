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パール　トラベルコンガ PTC-1100Travel Conga
商品番号 C83548990770
商品名

パール　トラベルコンガ PTC-1100Travel Conga
ブランド名 パール
特別価格 税込 23,688 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

写真にあるものを送付いたします。◎トラベルコンガ2台・PTC-1100TravelConga・11インチ(ヘッドに使用感、傷わずか)・PTC-1175TravelConga・11-3/4インチ(ほぼ未使用)◎pearlスタンド2台(使用感あり)トラベルコンガ専用スタンド、もう1台は最上位機種でスネア(座奏、立奏)にも併用可能◎専用チューニングレンチ↓価格交渉なしで即決された方のみ↓◎トラベルコンガが2台ちょうど入るソフトケース(新品)Pearl#Pearl#PTC_1100TravelConga・11インチ#PTC_1175TravelConga・11_3_4インチ
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