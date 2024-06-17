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伝説キラコレクション　絵柄　揃い
商品番号 C42227325018
商品名

伝説キラコレクション　絵柄　揃い
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 3,329 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種別···シングルカード種別···複数カード種別/詳細···シングルまとめ売りシリーズ···ポケモンカードゲームXYセット···コンセプトパック伝説キラコレクションフーパ、アルセウス、ホワイトキュレム、レシラム、ブラックキュレムとファイルのセットです！目立った傷はありません。滅多に出回らない貴重なカードです！早い者勝ちです！値下げ交渉OKです！#フーパ#アルセウス#ホワイトキュレム#レシラム#ブラックキュレム#伝説ポケモン
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