伝説キラコレクション　絵柄　揃い

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商品詳細
種別···シングルカード種別···複数カード種別/詳細···シングルまとめ売りシリーズ···ポケモンカードゲームXYセット···コンセプトパック伝説キラコレクションフーパ、アルセウス、ホワイトキュレム、レシラム、ブラックキュレムとファイルのセットです！目立った傷はありません。滅多に出回らない貴重なカードです！早い者勝ちです！値下げ交渉OKです！#フーパ#アルセウス#ホワイトキュレム#レシラム#ブラックキュレム#伝説ポケモン
http://narcologia.ru/goods/plaque38507.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation290824.html
http://narcologia.ru/goods/stage530197.html
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