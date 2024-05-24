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- セルマー アルトサックス用マウスピース S90 170 選定品
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商品詳細
⭕️値下げ交渉可⭕️セルマーアルトサックス用マウスピースS90SelmerParis定価：¥23000#SelmerParis#セルマーアルトサックス用マウスピースS90【詳細】アルトサックス S90170選定品【商品状態】プロの先生に選定していただいたものです。非常に響きがあり、息がナチュラルに入るマウスピースです。購入後、2ヶ月程使用いたしました。そのため多少の傷があります。ご購入の際はご留意ください。その他質問等はコメントにて受け付けいたします。
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