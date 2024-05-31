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- ★瀬戸焼 徳利 江戸中期~後期 1820年~1850年頃 ◆29/5_8
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商品詳細
瀬戸焼徳利江戸中期~後期 1820年~1850年頃29/5_8時代 風格 品格があり、茶室の花入れにも合いそうです。胴径 13.8cm 高さ 24cm 約一升状態：時代物として良好/使用による傷や窯傷等ございます。
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