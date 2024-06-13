YAMAKI ストラトキャスタータイプ

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高級手工アコギで有名なヤマキのギターです。エレキは珍しいのではないでしょうか？定価や材質等、詳細不明です。小傷が多いですが、トップ側は比較的綺麗です。裏面は、ベルトによる傷が多めで、一部の塗装が剥げています。艶消し塗装ですが、木目の凹凸が感じられる、見た事の無い独特の風合いになっています。和太鼓の胴体部分のような感じです。ボディは、センター継ぎの2ピースに見えます。ネックも艶消し塗装です。メイプル一本ネックに見えます。指板のRは少な目です。フレットの減りは見受けられません。ネックに反りはありません。古い物ですので、金属パーツにはくすみがあります。弦が一本切れています。セレクタースイッチが接触不良だった為、随分前に交換しています。他はオリジナルのままだと思います。動作に問題はありません。当時物？のハードケースに入れて発送予定です。相場が分からないので、高価格からのスタートです。