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SHURE SM58 スイッチ有り\u0026無し 各1本の2本セット
商品番号 M45603545908
商品名

SHURE SM58 スイッチ有り\u0026無し 各1本の2本セット
ブランド名 シュア
特別価格 税込 9,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHURESM58ほぼ使用してない状態の美品2本ともケース付き動作確認済み#Shure#SHURESM58種類···マイク
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