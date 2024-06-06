美品 掛け軸 一休和尚自賛墨梅図 工芸印刷 茶掛け

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商品詳細
サイズ167×30センチ紙本桐箱工芸印刷裏側に少しシミがございます。予めご確認くださいませ。インテリア和室床の間おもてなし茶道具書道・習字用品...硯書道・習字用品...硯、墨書道・習字用品...硯、墨、筆
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