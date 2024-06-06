photogenic ギター　ストラト　青　フェンダー　ストラップ　初心者向け

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商品詳細
タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···その他中古で買ったphotogenicのストラトです。フェンダーのストラップもセットです。ソフトケースに入れて発送します。初心者の方おすすめです
http://narcologia.ru/goods/sepulchral739932.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral600032.html
http://narcologia.ru/goods/moisture413969.html
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