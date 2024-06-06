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photogenic ギター　ストラト　青　フェンダー　ストラップ　初心者向け
商品番号 V34219833147
商品名

photogenic ギター　ストラト　青　フェンダー　ストラップ　初心者向け
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···その他中古で買ったphotogenicのストラトです。フェンダーのストラップもセットです。ソフトケースに入れて発送します。初心者の方おすすめです
http://narcologia.ru/goods/sepulchral739932.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral600032.html
http://narcologia.ru/goods/moisture413969.html
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