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ナバホ族　ラトル
商品番号 V64016700468
商品名

ナバホ族　ラトル
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LeonardJim作のラトルです。上部はガラガラになっていて、音が鳴ります。下部は革やビーズなどの素材で装飾されています。知人のアメリカ人の家の近くにネイティブアメリカンのお店ができて、そこで購入したものです。作者名の紙片は一部いたんでおり、本体から外れていますが、作品自体に影響はありません。長さは下のふさ部分を抜いて約40センチです。
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