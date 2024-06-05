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- 画材⑤バラ売りOK✨ 人気色沢山♪ バリオスインク 64本
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商品詳細
✨アルコールインクアートの練習に✨～コピックユーザー様～よく使うお色目や淡色系が豊富です(^-^)容量タップリのバリオスインク如何でしょうか？残量はかなり少ない物が数本あり、満タンまで様々となります。気になるカラーがございましたらお問い合わせ下さい(^-^)全てご入り用の場合、残量産出致します。✨バラ売り致します✨《価格》・27円／1ml+送料240円～・画材①のカラー 25円／1ml+送料240円～ (E37.C3.100.0)《人気色について》・00.000.0000番.E50(E00を除く)は一回のご注文につき1本まで又は他色3本につき1本。(画材①、②からでもOK)⚠️複数本あるカラーは残量が多い方からのお渡しとなります。⚠️基本的にゆうパケットポストminiを利用したいですが、専用封筒の在庫がゆうちょ銀行に少ない為、送料240円の設定となっております。均一価格を保持したい為、それでも良い方でお願い致しますm(__)m✨コピックチャオの在庫沢山ございます✨ ご入り用の方はコメント下さい！他にもコピックインク等出品中です。ここから検索⇒ #takoインク《条件》①最低本数2本～ ⚠️2本の場合発送は普通郵便となります。 3本～メルカリ便他のお品物と同梱の場合1本からOKここから検索➡️#tako画材②綺麗な物～キャップ内やノズルの周りがかなり汚れたお品物までございます。中古品にご理解頂ける方のみでお願いします。③目視できない物は計量にて判断しております。多少の誤差はお許し下さい。※中古の為品質は保証できません。※素人検品、自宅保管品につき完璧なお品をお求めの方はご遠慮下さいm(__)m※ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便に変更する場合がございます。コピックコピックスケッチコピックチャオアルコールインクアートバリオスインクコピックインクcopic#コピック用品アルコールインク
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