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BATMANビークルコレクターセット
商品番号 H52928367634
商品名

BATMANビークルコレクターセット
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バットマンのビークルコレクターセットになります。・バットモービル・バットミサイル・バットスキーボード・ペンギンダックビークル新品・未使用・未開封品です。箱は購入時から多少傷んでいましたが、中身は新品の状態です。あくまでも、素人保管なので、気になる方は購入をお控え下さい。購入後の返品、返金は致しません。匿名配送で発送致します。#BATMAN#バットマン#バットモービル#バットウィング#バットスキーボート#ペンギンダックビークル#バットミサイル#ジョーカーバン#DIECASTMETAL#ダイキャストメタル#レア#ヴィンテージ#新品#未開封
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