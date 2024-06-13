BATMANビークルコレクターセット

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バットマンのビークルコレクターセットになります。・バットモービル・バットミサイル・バットスキーボード・ペンギンダックビークル新品・未使用・未開封品です。箱は購入時から多少傷んでいましたが、中身は新品の状態です。あくまでも、素人保管なので、気になる方は購入をお控え下さい。購入後の返品、返金は致しません。匿名配送で発送致します。#BATMAN#バットマン#バットモービル#バットウィング#バットスキーボート#ペンギンダックビークル#バットミサイル#ジョーカーバン#DIECASTMETAL#ダイキャストメタル#レア#ヴィンテージ#新品#未開封