ポケモンカード レイジングサーフ

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新品未開封73パックと空箱2箱素人による重さサーチのみですので、外袋は綺麗です。全てSRが一枚でたら開封をやめてるので、2枚箱の場合と残り開封していないレアがでてしまいます。サーチ済み品ということと上記の内容ご理解の上、ご購入お願い致します。