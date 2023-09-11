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ポケモンカード レイジングサーフ
商品番号 S36400096403
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封73パックと空箱2箱素人による重さサーチのみですので、外袋は綺麗です。全てSRが一枚でたら開封をやめてるので、2枚箱の場合と残り開封していないレアがでてしまいます。サーチ済み品ということと上記の内容ご理解の上、ご購入お願い致します。
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