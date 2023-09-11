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商品詳細
新品未開封73パックと空箱2箱素人による重さサーチのみですので、外袋は綺麗です。全てSRが一枚でたら開封をやめてるので、2枚箱の場合と残り開封していないレアがでてしまいます。サーチ済み品ということと上記の内容ご理解の上、ご購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recuperation744321.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi822847.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic691337.html
ポケモンカード レイジングサーフ
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