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茶道具　彩戸造　高桐院楓古木使用　丸香合　紫野松長剛山極め箱　C　R5740
商品番号 J66223082627
商品名

茶道具　彩戸造　高桐院楓古木使用　丸香合　紫野松長剛山極め箱　C　R5740
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 8,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約２．７cm　幅約７．６cm　重さ約３８g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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