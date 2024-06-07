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正門良規　アクスタ
商品番号 T72430487878
商品名

正門良規　アクスタ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あけおめコン2019の時に購入した正門良規のアクリルキーホルダーです。未使用、未開封ですが、素人保管の為気になさらない方のみ購入お願いします。
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