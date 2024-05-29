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【新品】JFox1/200 全日空 ANA 767 JA605F 貨物Cargo
商品番号 D30561770084
商品名

【新品】JFox1/200 全日空 ANA 767 JA605F 貨物Cargo
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 8,000 円
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商品詳細

注意⚠️新品ですが、キーホルダーがなし。ブランド：JFOX製品番号：JF-767-3-004航空機模型：B767-300ER航空会社：ANAAirJapan　　　　　オールニッポンエアウェイズ　　　　　エアジャパン登録番号登録：JA605Fスケール：1/200サイズ：27.47cm*翼幅：23.49cm主な材質：合金発売日：2021年8月☆新品・未使用品です。検品・撮影のため、一度開封しております。製品の性質上、塗装ムラや印刷ズレのような製造上の個体差や、外箱に多少のスレや凹みがある場合がございます。目立つものがある場合は商品説明欄に記載するようにしております。神経質な方や完璧を求める方は購入をご遠慮下さい。
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3/6 ANA CARGO特集@JA601F : 飛行機写真 ～旅客機に魅せられて～

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