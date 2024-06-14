フェンダービンテージストラップ。

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商品詳細
Fenderのビンテージストラップ^^年代を考えれば状態はいいと思います。金属部は錆があります。中古品にご理解のある方、ご購入お待ちしております。他にもバンドスコア、ギタースコア、ピアノ譜、ストラップ等出品してますので見て行ってください。
http://narcologia.ru/goods/ambassador115106.html
http://narcologia.ru/goods/assessor221903.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical631001.html
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