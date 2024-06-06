YAMAHA Clavinova クラビノーバ CLP-230 美品 修理済



YAMAHA クラビノーバ CLP-230C - 修理事例 YAMAHA クラビノーバ CLP-230C - 修理事例



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J2411 YAMAHA ヤマハ CLP-120 Clavinova 電子ピアノ 88鍵盤 64音 2004 ... J2411 YAMAHA ヤマハ CLP-120 Clavinova 電子ピアノ 88鍵盤 64音 2004 ...



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ご覧いただきありがとうございます。電子ピアノ「ヤマハ クラビノーバ ニューチェリー調仕上げ」です。2005年の物ですが、大切に扱っていたため美品です。昨年鍵盤を修理に出しており、現在すべての鍵盤が正しく機能しています。出品前動作確認済みです。【送料が別途発生】しますので、購入前に必ず配送先のご住所(市区町村まで)をコメントよりご相談お願いいたします。※配送につきましてもできる限り購入者様の希望に沿う方法で調整いたしますので、遠慮なくご相談くださいメーカーYAMAHAヤマハ型番CLP-230CClavinovaクラビノーバ製造年2005年鍵盤数88鍵最大同時発音数64サイズ(mm)横幅1411奥行き506高さ892付属品電源コード椅子種類···電子ピアノ