アド　Ado ライブ　ペンライト　マーズ

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adoマーズクールにキメてこっ☆ペンライト 2本セット箱付きです9月9日大阪公演で1度使用しました。短時間での使用のため、全体的に状態は良いですが、持ち手部分に少し擦れがあります。電池は入れたままにしています(^^)長押しでスイッチオンオフできます。ボタンを一度クリックで、色が変わります。箱に入れ、箱の外側を緩衝材で包んで出来るだけ丁寧に梱包いたします。他推しのライブイベントにもおすすめ♩持ち手は黒で、ライト部分はバラに、キラキラのラメが付いています。簡単ではありますが、消毒済みです☆美品ですが素人保管、一度使用済みのため、ご理解ある方のご購入よろしくお願いします。グッズ種類···ペンライト