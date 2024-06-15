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アド　Ado ライブ　ペンライト　マーズ
商品番号 W69605804090
商品名

アド　Ado ライブ　ペンライト　マーズ
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 3,419 円
在庫状況 あり

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商品詳細

adoマーズクールにキメてこっ☆ペンライト　2本セット箱付きです9月9日大阪公演で1度使用しました。短時間での使用のため、全体的に状態は良いですが、持ち手部分に少し擦れがあります。電池は入れたままにしています(^^)長押しでスイッチオンオフできます。ボタンを一度クリックで、色が変わります。箱に入れ、箱の外側を緩衝材で包んで出来るだけ丁寧に梱包いたします。他推しのライブイベントにもおすすめ♩持ち手は黒で、ライト部分はバラに、キラキラのラメが付いています。簡単ではありますが、消毒済みです☆美品ですが素人保管、一度使用済みのため、ご理解ある方のご購入よろしくお願いします。グッズ種類···ペンライト
http://narcologia.ru/goods/preference3938.html
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