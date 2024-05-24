八木勇征　グッズまとめ売り

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商品詳細
FANTASTICS八木勇征グッズをまとめてお譲り致します。・FANFANSTEPアクリルスタンド・Voyageクリアファイル・フォトプロップス・ROUND1コースター・フラッグストラップ・Escapeトレカ×2・キーホルダー・缶バッジ・ChooChooTRAINトレカ・千社札×5・FANFANJUMPトレカ・PANORAMAJETトレカ・BTTMアクリルスタンド以上18点になります。全て購入後暗所保存しておりましたが、神経質な方はご遠慮ください。即購入可能まとめ売り優先。バラ売り検討いたしますので、お気軽にお声掛けください。人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征
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