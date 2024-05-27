Yoseka カリンバ 34キー ソリッド 半音付き かりんば 親指ピアノ2層構造 34 keys Kalimba C調 収納ケース付き 正規品 演奏 最適な楽器（ 茶色）

アップグレード版の34キーカリンバは、プロ仕様のダブルレイヤーで、高密度ウータン材と鉱石金属のキーで構成されています。ボックス型のデザインで、本体には3つの音孔があります。音色は明るく、サステインが長く、温かみのあるサウンドです。初心者向けのセットであり、成人や子供、学生、そして音楽愛好家にも最適な...