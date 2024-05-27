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茶道具　塗師　千穂造　井伊大老好　桜に稚子蒔絵　朱薬器　共箱　V　5757
商品番号 Y80829074834
商品名

茶道具　塗師　千穂造　井伊大老好　桜に稚子蒔絵　朱薬器　共箱　V　5757
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 8,695 円
在庫状況 あり

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商品詳細

装飾...蒔絵種類...茶道具大きさ　高さ約7㎝　幅約8.1㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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