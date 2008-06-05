カミーユ　コロー　絵画　ヴィル　ダブレー風景

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商品詳細
ジャン=バティスト カミーユ コローの複製絵画です。ミッドセンチュリーサイズ 額 横63.5cm縦56.5cm 厚み6cm 作品 横約43.5cm縦37cm長期間物置に保管していました。裏面の留め金に錆が見られます。複製絵画自体はいい状態かと思います。素人保管のためご理解いただける方のご購入をお願い致します。再値下げしました!
http://narcologia.ru/goods/moped194068.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate997477.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador490406.html
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