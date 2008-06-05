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カミーユ　コロー　絵画　ヴィル　ダブレー風景
商品番号 B72760740414
商品名

カミーユ　コロー　絵画　ヴィル　ダブレー風景
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャン=バティスト　カミーユ　コローの複製絵画です。ミッドセンチュリーサイズ　額　横63.5cm縦56.5cm　厚み6cm　　　　作品　横約43.5cm縦37cm長期間物置に保管していました。裏面の留め金に錆が見られます。複製絵画自体はいい状態かと思います。素人保管のためご理解いただける方のご購入をお願い致します。再値下げしました!
http://narcologia.ru/goods/moped194068.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate997477.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador490406.html
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