伊万里　人形　江戸時代

ご覧いただきありがとうございますどこの産か不明ですが作の良い品物です。珍品だと思います。【サイズ】高さ7.2cm素人採寸になりますので多少の誤差はお許しください。【状態】ニュウが一本あります。骨董品のため経年の細かなスレ等はご容赦ください。【付属品】なし以上となります。当方父が収集したもの、また個人的に集めたものなどを出品しています。質問や値下げ相談など気軽にお声かけください。ご検討のほど宜しくお願いします。#アンティーク#古美術#磁器#益子焼#九谷焼#ぐい呑み#茶碗#盃#徳利#深川製磁#柿右衛門#清水焼#乾山#金蘭手#くらわんか#猿投#スコタイ#テラコッタ#桃山#薩摩#道八#永楽#河井寛次郎#富本憲吉#魯山人#鎌倉#渥美#知多#織部#志野#高麗#古九谷#古瀬戸#唐津#平戸#マイセン#デルフト#盃#切子#石皿#鍋島#バーナード・リーチ#萩#丹波#備前#常滑#信楽#越前カラー···ブルー系種類···その他#伊勢海老#伊勢エビ#伊勢えび#貝#蛤#ハマグリ#はまぐり#あわび#鮑#蚫#鰒#サザエ#栄螺#アサリ#あさり#浅蜊#鯏#蜊#巻き貝#巻貝カラー···ブルー系種類···文房具



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