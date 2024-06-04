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ポルノグラフィティ ウエストポーチ ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ
商品番号 X31435693332
商品名

ポルノグラフィティ ウエストポーチ ショルダーバッグ メッセンジャーバッグ
ブランド名 アミューズ
特別価格 税込 3,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポルノグラフィティウエストポーチショルダーバッグメッセンジャーバッグウエストポーチ15周年のときのグッズです。購入時は気に入って使っていましたが、コレクション整理のため出品します。ここ3年ほどは使わずにクローゼットにしまっていました。穴や破れなどはありませんので、問題なく使用できます。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）メッセンジャーバッグ使用感あります。ワッペンは写真のもののみです。
http://narcologia.ru/goods/browse662691.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial174516.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture998741.html

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