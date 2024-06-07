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カシオ電子ピアノ CTK-4200
商品番号 U21901472553
商品名

カシオ電子ピアノ CTK-4200
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CASIOCTK-420061鍵キーボードです。引越しを繰り返し長い間自宅保管の為、多少傷があります。アダプターのコードを常に巻いて保管していたので、擦れている傷の箇所があり、切れている訳ではありません。音色が良く機能も問題なく使用できます。本体とACアダプターのみです。取扱説明書はダウンロードした物を冊子にしてお付けします。中古となりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
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