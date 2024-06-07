カシオ電子ピアノ CTK-4200

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商品詳細
CASIOCTK-420061鍵キーボードです。引越しを繰り返し長い間自宅保管の為、多少傷があります。アダプターのコードを常に巻いて保管していたので、擦れている傷の箇所があり、切れている訳ではありません。音色が良く機能も問題なく使用できます。本体とACアダプターのみです。取扱説明書はダウンロードした物を冊子にしてお付けします。中古となりますので、ご理解の程宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome131843.html
http://narcologia.ru/goods/slide910787.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate948577.html
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カシオ 電子キーボード 61標準鍵 ベーシックタイプ CTK-4200
CTK-4200 - ベーシックキーボード - 電子楽器 - CASIO
⭐︎新品⭐︎未開封CASIO CTK-4200⭐︎電子キーボード-
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