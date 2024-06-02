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エルモプロフェッショナーレキャットフードインドアアダルト２㌔×２袋400㌘×１袋
商品番号 R69030965935
商品名

エルモプロフェッショナーレキャットフードインドアアダルト２㌔×２袋400㌘×１袋
ブランド名 エルモ
特別価格 税込 1,630 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お気に召して(⌯͒•ɪ•⌯͒)ŧ‹\"ŧ‹\"してくれるにゃんこチャンに、いかがでしょうか♪*゜【購入時期】2023年10月【賞味期限】2025年03月2日ペットの種類…猫フードの種類…総合栄養食フードの特徴…ドライタイプ総重量…4.4kg
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