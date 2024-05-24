K9ナチュラル　ホキビーフ

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商品詳細
K9ナチュラルのホキビーフ500gです。食べきれない為に出品しました。賞味期限が2023/9/1と短いですがもしよければよろしくお願いしますm(__)mブリーダーさんより購入しました正規品です。フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬
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