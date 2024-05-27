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COS 丸襟シンプルシャツ　Sサイズ
商品番号 L12548187538
商品名

COS 丸襟シンプルシャツ　Sサイズ
ブランド名 コス
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

COS丸襟シンプルシャツサイズ　フランス36（Sサイズ相当）カラー　ホワイト着丈　約63センチ身幅　約51センチ袖丈　約62センチ肩幅　約38センチ試着のみの着用でとても綺麗な状態ですあくまでも自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください
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