FRED PERRY Twin Tipped ポロシャツ NAVY 新品　S

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♡同梱の場合、200円割引します♡♡1枚は持っていたい定番アイテム------------------------------------------------◎人気スポーツブランド〈FREDPERRY（フレッドペリー）〉から、スタンダードなポロシャツが登場。スリムなプロポーションが特徴で、スポーティーながら女性らしい印象のひと品です。●定価：11550●メーカー品番：G3600●カラー：ネイビー●サイズ:8(Sサイズ相当) ほどよいフィット感と伸縮性で着心地も◎。 着丈62.5/肩幅/39.5/身幅/45/そで丈22.5●素材：綿100%★ほかの色もございますので、コメントにてお問い合わせください。◆値引き交渉をお受けしませんので、予めご了承ください。-------------------------------------------------生地の厚さ：普通透け感：ややあり伸縮性：あり光沢感：なし裏地：なし※製造時期により、多少の色味やサイズ、柄の変更がある場合がございます。また、写真の写り具合により、実際よりも色味が違って見える場合があります。予めご了承ください。#フレッドペリー#FREDPERRYYF01