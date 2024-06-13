IENA イエナ　ロゴ　a.p.c apc Rue Madame Tシャツ

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商品詳細
数ある商品の中からご覧頂き、誠にありがとうございますʕ•ᴥ•ʔイエナ2021年春夏コレクションで発売されたアーペーセーのTシャツです。定価12,100円でカラーはホワイト、フリーサイズです。デザイン違いで所有しており断捨離に向けてこちらは出品します。5〜6回着用してクリーニング済みです。目立つ傷や汚れはございません。なお、お値下げ不可とさせていただきます。◎商品概要オンラインストアよりーーーーーーーーーー【2021SS】IENAコーディネートで活躍間違いなしのA.P.C.ロゴTシャツ。プリントとは違った趣きがある刺繍で仕上げています。ロゴの「RUEMADAME」は、A.P.C.パリ本社のマダム通りを意味しています。【A.P.C./アー・ペー・セー】1987年、ジャン・トゥイトゥによって設立されたフランスのブランド。ブランド名は「生産と創造の工房(AtelierdeProductionetdeCreation)」の略で、デザイナーの名前を服のデザインに結び付けたくない、ということが意図されている。フレンチベーシックで、機能的なファッションがベースでありながら、ストリートを意識した、どこか反骨精神のある仕上がりが特徴。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーートップスをお探しの方やジャーナルスタンダード、スピックアンドスパン、スローブイエナ、ノーブル、プラージュ、ロッソがお好きな方がいらしたら、ぜひお試し下さいませʕ•ᴥ•ʔ▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ご購入を検討される皆様へお手数ですが、プロフィールをご確認頂きますよう、宜しくお願いします。▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽ドゥーズィエムクラスアパルトモントゥモローランドユナイテッドアローズビームスアーバンリサーチドアーズシップスがお好きな方にもぜひʕ•ᴥ•ʔ
http://narcologia.ru/goods/stair932200.html
http://narcologia.ru/goods/perforce503665.html
http://narcologia.ru/goods/seamless670529.html
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A.P.C./アー・ペー・セー】Rue Madame Tシャツ（Tシャツ／カットソー ...
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IENA(イエナ)の「【A.P.C./ アーペーセー】RUE MADAME Tシャツ」 - PARTE
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