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タグ付新品✨Juana de Arco❤ホアナデアルコ❤ワイドパンツ❤ヨガパンツ
商品番号 O38043942041
商品名

タグ付新品✨Juana de Arco❤ホアナデアルコ❤ワイドパンツ❤ヨガパンツ
ブランド名 アッシュペーフランス
特別価格 税込 5,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます(*^^*)リピーターの方、2点以上おまとめ買い頂けます場合、お値引きいたしますのでお声がけください❤タグ付未使用品✨JuanadeArco❤ホアナデアルコ❤Collection【JuanaOrigami】ワイドパンツです！≪NEGRO≫スペイン語でBLACKを意味するNEGRO(ネグロ)。ブラックベースはアルゼンチンでも人気のカラー。ブラックにカラフルなプリントをのせることで,ブラックとプリントが引き立ちあうクールな仕上がりになっています。かわいいだけじゃないJUANADEARCOの一面をお楽しみください。【サイズ】日本のM(股上約31cm股下約83cmウエスト約32cm)【素材】レーヨン96%ポリウレタン4%【定価】16,500円(税込)■新品未使用品ですが、自宅保管であり、気がつかない汚れなどあるかもしれません。ご理解頂けます方のみご購入下さい■画像のお色はうつり具合等、微妙に異なることもございます。ご了承ください■何かございましたらご質問下さい！よろしくお願い致しますm(__)m＃ホアナデアルコ＃ホォアナデアルコ＃スポーツ＃スポーツウェア＃ヨガ＃ヨガウェア＃ピラティス＃下着＃家着＃ルームウェア
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