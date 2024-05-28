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ユニクロ フード付きミドルコート レディース
商品番号 I69573185310
商品名

ユニクロ フード付きミドルコート レディース
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フード付きコートで新品未使用ですが保管品ですので未使用に近いとしています。ご理解いただける方よろしくお願いします。サイズMカラーベージュ着丈約86cm身幅約60cm袖丈約58cm素人採寸のためご容赦お願いします。今年の秋にはダウン不足更に値上げが予想されます。冷え込み寒さ厳しい時に最適だと思います。値上げ前に早めに準備したら良いかとお思います。☆ユニクロ☆コート☆フード付きよろしくお願いします。種類···ミドルコート着丈···ミドルフード···フードあり（取外し可）季節感···冬素材(詰め物)···ポリエステル(中綿)
http://narcologia.ru/goods/troupe160211.html
http://narcologia.ru/goods/competitive955381.html
http://narcologia.ru/goods/injure136767.html

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