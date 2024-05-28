ユニクロ フード付きミドルコート レディース

フード付きコートで新品未使用ですが保管品ですので未使用に近いとしています。ご理解いただける方よろしくお願いします。サイズMカラーベージュ着丈約86cm身幅約60cm袖丈約58cm素人採寸のためご容赦お願いします。今年の秋にはダウン不足更に値上げが予想されます。冷え込み寒さ厳しい時に最適だと思います。値上げ前に早めに準備したら良いかとお思います。☆ユニクロ☆コート☆フード付きよろしくお願いします。種類···ミドルコート着丈···ミドルフード···フードあり（取外し可）季節感···冬素材(詰め物)···ポリエステル(中綿)



ユニクロ フード付きミドル丈 コート | フリマアプリ ラクマ



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