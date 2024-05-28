アディクワットマフラー

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商品詳細
買ったものの、数回しか使っていないので状態は良いです。細めのマフラーです。素材は記載がありませんが多分ウールかと。色はダークグレーな感じです。キレイ目な感じにいかがですか。#アディクワット#ADEQUATE#マフラーカラー...グレー柄・デザイン...無地素材...ウール
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