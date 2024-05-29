新品♡formforma♡ 刺繍＆プリーツ 華やか袖付きロングドレス ♡結婚式 ...

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ご覧頂きありがとうございます。新品♡formforma♡刺繍＆プリーツ華やか袖付きロングドレス♡結婚式二次会謝恩会成人式お呼ばれなどにもになります。お色は、グレイッシュベージュです。上身頃は華やかな刺繍レースがポイント♪デコルテと腕ラインは程よい透け感があり、ロング丈でも全体を軽やかにみせてくれます！また、袖付きなので1枚でコーディネートが完成するのも嬉しいポイントです♡スカート部分は歩くと揺れるプリーツスカート。足元を華やかでしっかり可愛くみせてくれます♪また、脚長効果の期待できるハイウエスト切り替え＆楽ちんなゴム仕様のウエストもポイント！とっても可愛いです♡新品未使用ですが、襟元のレースに少しシワがあるように見えますので、お安く出品しています。多少の初期キズ、見落としなど、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。※光の加減で、多少お色の方が実際と違って見える場合もありますが、ご了承ください。なるべく速やかに、発送致します♪【サイズ】4(13号)バスト89ヒップ95身長158身幅44cm着丈125cmくらいです。25,300円[管理番号16000]以下のハッシュタグから、フォーマルオケージョンドレスの商品のみを閲覧することができます。宜しければご覧ください。#ドレスhauoli7srs#結婚式#二次会#謝恩会#お呼ばれ#演奏会#パーティードレス#アサクラ#東京ソワール